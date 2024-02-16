Андрей Нальгин. Светская смерть Ксении Собчак

Владимир Балаев

По ним кича плачет, и уже не один десяток лет... Эта мразобойка больше вреда чем КОВИД стране нанесла, благо родилась поздно, а так давно бы уже под плакатом "Добро пожаловать на золотую Индигирку!", с кайлом и лопатой упражнялась, с мамой вместе....)))