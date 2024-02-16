Всё-таки природу не обманешь. Оставшаяся с «золотых времён» инфантильность вкупе с так и не преодолённой порочностью натуры дают о себе знать и в том возрасте, когда пора бы уже остепениться.
Андрей Нальгин. Светская смерть Ксении Собчак
Комментарии
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Владимир Балаев
По ним кича плачет, и уже не один десяток лет... Эта мразобойка больше вреда чем КОВИД стране нанесла, благо родилась поздно, а так давно бы уже под плакатом "Добро пожаловать на золотую Индигирку!", с кайлом и лопатой упражнялась, с мамой вместе....)))
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1 час.
HB
Halszka Brzozowska
Lepiej, żeby przestała czepiać się Rosji i Rosji...Западные СМИ джут таких предатели
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41 мин.
ОЛ
Ольга Левенкова
очень долго испытывал нервы навальный,очень много с рук ему сходило,но надорвался,теперь продолжатель его дела мамашка нарусова и собчак,ну люди ну никак не понимают хорошего к себе отношения,и отношения заканчиваются,это ошибка, принимать их за слабость
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26 мин.
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