Кирби не стал комментировать данные о вине Украины в подрыве «Северных потоков»

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, не стал отвечать на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты принимать меры против Украины в случае подтверждения участия Киева в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».