Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии вернулись в свои дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жители ряда улиц в Феодосии на юго-востоке Крыма вернулись в свои дома, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.
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