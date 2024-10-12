Эвакуированные из-за пожара жители Феодосии вернулись в свои дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жители ряда улиц в Феодосии на юго-востоке Крыма вернулись в свои дома, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.