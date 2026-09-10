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Американский самолет провел многочасовую разведку обстановки на юге России

Американский самолет провел многочасовую разведку обстановки на юге России

Девятичасовой полет вдоль российского Черноморского побережья провел американский самолет радиоэлектронной разведки типа ARTEMIS II, 10 сентября сообщает РИА Новости.

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