Американский самолет провел многочасовую разведку обстановки на юге России

Девятичасовой полет вдоль российского Черноморского побережья провел американский самолет радиоэлектронной разведки типа ARTEMIS II, 10 сентября сообщает РИА Новости.
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