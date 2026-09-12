В России владельцы китайских авто столкнулись с проблемами из-за топлива

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Российские владельцы китайских автомобилей начали чаще сталкиваться с поломками двигателей и топливных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпромторг Росси...
- Оштрафуют хозяйку...
- СТ В Нурлате осудили...
Интересно, а почему не слышно жалоб от владельцев немецких и японских авто 🚘?