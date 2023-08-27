Евгений Сатановский: Элита готовится к удару

Вячеслав Дегтярев

нужно быть экономистом по образованию и стаж ни мении 10-ти а для вас 20 лет стажа на действующем предприятии в статусе стажёра, а после этого стажа ещё 02-ть лет работы тогда и коментируйте - а то бред у вас какой-то......😂😎.............