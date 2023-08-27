Ещё весной прошлого года, когда стало понятно, что антироссийские санкции Запада не привели к быстрому обрушению экономики РФ, все осознали, что противостояние между двумя центрами силы — это игра в долгую.
Евгений Сатановский: Элита готовится к удару
Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
нужно быть экономистом по образованию и стаж ни мении 10-ти а для вас 20 лет стажа на действующем предприятии в статусе стажёра, а после этого стажа ещё 02-ть лет работы тогда и коментируйте - а то бред у вас какой-то......😂😎.............
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1 д.
АА
Алекс Архипов
Мы сами их кормим дармовыми ресурсами.
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1 д.
E
Ed
И называем собственную глупость "доброй волей"
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18 час.
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