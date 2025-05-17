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Погружение в мир машиностроения, технологий и инноваций.

Погружение в мир машиностроения, технологий и инноваций.

Учащиеся допрофильного ´инженерного´ 9 ´Б´ класса посетили 15 мая ОАО ´БЗТДиА´. Ребята познакомились с возможностями современного высокоточного и скоростного оборудования, посмотрели, как обрабатываются детали на станках с числовым программным управлением, как проходит процесс сборки трактора.

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