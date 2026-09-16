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«Маски-шоу в 5:30 утра»: Бурковский о проданной московской квартире

«Маски-шоу в 5:30 утра»: Бурковский о проданной московской квартире

Эмигрировавший в США российский актер Андрей Бурковский в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказал о проданной московской квартире.

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