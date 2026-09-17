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Воронежские новости

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В больнице скончался подросток, пострадавший в ДТП с авто на Ленинском проспекте в Воронеже

В больнице скончался подросток, пострадавший в ДТП с авто на Ленинском проспекте в Воронеже

В больнице умер один из подростков, которые пострадали в ДТП на Ленинском проспекте вечером 4 сентября.

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