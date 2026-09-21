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Аргументы и Факты

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Медведев назвал партию Ле Пен русофобской

Медведев назвал партию Ле Пен русофобской

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал французскую партию «Национальное объединение», парламентскую фракцию которой возглавляет Марин Ле Пен.

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