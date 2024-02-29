ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ural Karahanow
    101-ая рассказка про транспортный налог. Морковка на удочке!В Госдуме предлож...
  • Леонид Ла Рошель
    Игрокхуемнапианино понимает, что нахождение на посту презика, хоть как-то охраняет его от преследований своих же зако...Неласковый май: п...
  • Игорь Петров
    Еврейский фашизм.Боррель осудил уд...

Израиль заявил об уничтожении 13 тыс. боевиков за время операции в Газе

Израиль заявил об уничтожении 13 тыс. боевиков за время операции в Газе

Военные с начала проведения операции в секторе Газа уничтожили более 13 тыс. боевиков. Об этом в четверг, 29 февраля, заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх