Израиль заявил об уничтожении 13 тыс. боевиков за время операции в Газе

Военные с начала проведения операции в секторе Газа уничтожили более 13 тыс. боевиков. Об этом в четверг, 29 февраля, заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
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