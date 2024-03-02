В Steam стартовала распродажа в честь 8 Марта Международный женский день насту...

В Steam стартовала распродажа в честь 8 МартаМеждународный женский день наступит только 8 марта 2024 года, но уже сейчас в честь этого события Steam проводит распродажу и в ней участвуют более 400 игр, а продлится она до 10 марта источник.
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