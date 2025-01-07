Киеву необходимо сохранить пути поставок российского газа в Европу. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, попросивший Украину выполнять взятые на себя обязательства.