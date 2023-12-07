«Уничтожила меня психологически»: Тейлор Свифт не простила предательство Ким Кардашьян

Певица обижена на актрису Тейлор Свифт GLOBALLOOKPRESS.COM/PHOTO IMAGE PRESS Признанная «Человеком года» американская певица Тейлор Свифт не может забыть и простить звезде реалити-шоу Ким Кардашьян конфликт семилетней давности.
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