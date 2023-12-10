В Самаре участники проекта “Лидеры России” провели уроки для учеников школы №24

Сами материалы для уроков были подготовлены экспертами, а спикеры прошли специальное обучение.Члены регионального отделения клуба лидеров России "Эльбрус", организовали уроки для учащихся 7-11 классов школы № 24, на тему ценностных ориентиров.
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