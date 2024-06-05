❗️🇮🇱🇵🇸 Битва за Рафах: расширение зоны контроля АОИ - обстановка по состоянию на 09:00 5 июня 2024 года На протяжении месяца на юге сектора Газа продолжается операция израильских войск по занятию т.
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❗️🇮🇱🇵🇸 Битва за Рафах: расширение зоны контроля АОИ - обстановка по состоянию на 09:00 5 июня 2024 года На протяжении месяца на юге сектора Газа продолжается операция израильских войск по занятию т.
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