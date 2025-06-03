Студент случайно нашел кость мастодонта

Студент из Айовы, США, отправился на поиски наконечников стрел на ферме друга, а наткнулся на огромную кость, позже идентифицированную как часть мастодонта — вымершего родственника слонов, исчезнувшего около 10 000 лет назад.
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