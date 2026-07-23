Объявлена угроза атаки БПЛА еще на семь городов Татарстана

Объявлена угроза атаки БПЛА еще на семь городов Республики Татарстан. Об этом сообщает РСЧС. «Внимание! УГРОЗА АТАКИ БПЛА на города Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск.
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