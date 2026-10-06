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Аргументы и Факты

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Диетолог Русакова объяснила, чем опасно переработанное мясо

Диетолог Русакова объяснила, чем опасно переработанное мясо

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала «Вечерней Москве», что регулярное употребление переработанного мяса может повышать риск деменции, а каждые дополнительные 25 граммов таких продуктов в день, по её словам, увеличивают его на 44–52%.

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