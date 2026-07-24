Руденко: МИД РФ прорабатывает визит Лаврова в Иран

Предстоящий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Иран находится на стадии проработки. Об этом журналистам сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, передает ТАСС.
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