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Газета.ру

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Руденко: МИД РФ прорабатывает визит Лаврова в Иран

Руденко: МИД РФ прорабатывает визит Лаврова в Иран

Предстоящий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Иран находится на стадии проработки. Об этом журналистам сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, передает ТАСС.

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