Поздравление Владимира Колокольцева с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Во все времена профессия защитника правопорядка считалась одной из самых нужных и ответственных.
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