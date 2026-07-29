В связываемом с Рюриком могильнике нашли тысячелетний крест

В связываемом с Рюриком древнейшем варяжском могильнике в урочище Плакун под Старой Ладогой археологи нашли тысячелетний крест, боевой топор, ладейные заклепки и капсулу времени с посланием от коллег из 1968 года.
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