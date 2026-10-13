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ЦСКА крушит всех подряд, а теперь еще и усилил состав лидером «Лады». Зачем команде Никитина канадец Савчук

ЦСКА крушит всех подряд, а теперь еще и усилил состав лидером «Лады». Зачем команде Никитина канадец Савчук

Качественный трансфер.ЦСКА продолжает усиливать состав по ходу сезона. Московский клуб договорился с «Ладой» об обмене канадского нападающего Райли Савчука, который в прошлом чемпионате стал лучшим бомбардиром тольяттинцев.

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