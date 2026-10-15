Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в эфире программы «Мнение» заявил, что правительство Латвии должно будет подстраиваться под европейские силы, рассматривающие более прагматичный подход к антироссийским санкциям.