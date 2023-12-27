В США с туриста посреди дня под дулом пистолета сняли Rolex за 4 миллиона рублей

Канадского туриста ограбили под дулом пистолета в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. Двое злоумышленников напали на мужчину, протащили его по земле и сорвали с его руки часы Rolex 1950-х годов стоимостью 45 тысяч долларов (почти 4,2 миллиона рублей).