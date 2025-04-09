Трамп объявил о наличии у США самого мощного в мире оружия

Соединенные Штаты обладают самым мощным в мире оружием, о котором никто не знает. О наличии такого вооружения у США заявил глава страны Дональд Трамп в ходе встречи с представителями прессы в Белом доме, передает РИА Новости.
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