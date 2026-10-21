Не только о футболе

Сборная России завоевала серебро в командном многоборье в драматичной концовке. Российские гимнасты уже заслужили право поехать на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес! Наши парни забрали квоту на чемпионате мира в Роттердаме.