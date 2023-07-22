Депутат Чернышов сообщил о массовой шринкфляции в московских магазинах

Ещё интересна указанная на пакете крупы расфасовка: 900-950 г. Получается. что можно взять максимальную цену якобы за 950г, а насыпать в пакет 900 г!

N

Nata

А результаты какие? То что потребителя обманывают - давно известно, но как наказан поставщик-производитель и торговые сети, которые принимают товар по весу и счету? Получается, что все они в сговоре.