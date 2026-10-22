Тамбовская спортсменка Виктория Похорская завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по дзюдо. Турнир среди юношей и девушек до 18 лет, посвящённый памяти мастера спорта СССР Александра Ряжских, прошёл в Воронежской области.