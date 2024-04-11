Это украинская компания Политико-стратегический аналитик Ксавье Моро сообщил в интервью RT, что украинская компания Burisma Holdings могла финансировать теракты в России в качестве «ответного жеста» за закрытие дела об отмывании денег.
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