Массовое бегство чиновников из России: Белоусов работает отменно

Виктор Гайдуков

Запретить госчиновникам и депутатам всех уровней иметь двойное гражданство и ввести закон о конфискации всего имущества у расхитителей госсобственности и взяточников, а также у членов их семей и у их родственников, вот единственный и безотказно работающий рецепт от всех существующих ныне проблем, в том числе и проблем с мигрантами. А то, что сегодня делает Белоусов трудная и не очень продуктивная работа, он борется со свершившимся фактом, что, в какой-то мере, конечно, является прививкой от заболевания мздоимством, но ни в коем случае его не предупреждает.