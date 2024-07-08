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Массовое бегство чиновников из России: Белоусов работает отменно
Комментарии
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Светлана Ефименко
🙏🙏👍👍👍
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13 час.
Виктор Гайдуков
Запретить госчиновникам и депутатам всех уровней иметь двойное гражданство и ввести закон о конфискации всего имущества у расхитителей госсобственности и взяточников, а также у членов их семей и у их родственников, вот единственный и безотказно работающий рецепт от всех существующих ныне проблем, в том числе и проблем с мигрантами. А то, что сегодня делает Белоусов трудная и не очень продуктивная работа, он борется со свершившимся фактом, что, в какой-то мере, конечно, является прививкой от заболевания мздоимством, но ни в коем случае его не предупреждает.
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13 час.
ВП
Вячеслав Петров
Билет в один конец (нам такие патр..... не нужны)
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11 час.
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