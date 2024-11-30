Медики назвали симптомы опасной болезни вейперов

Чаще всего проявляются повышение температуры, озноб, а также резкое снижение веса Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе поделились информацией о семи ключевых признаках опасного заболевания, которое называется EVALI и поражает вейперов.
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