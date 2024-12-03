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Картина дня. Финансы

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Генерал Верховцев: Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Генерал Верховцев: Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний, заявил ТАСС бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев.

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