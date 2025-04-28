TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Это. Для. Америкосов. Как. Будто. База*****Лесник вышел на з...
  • Evgeni Velesik
    Спутник купил или как?Лесник вышел на з...
  • Владимир Петров
    Я на пенсии так живу. Ей-богу, чудесно... А с бодуна пару дней поваляться просто целительно.Как в Китае живут...

Дайвер в Приморье решил потрогать осьминога и очень быстро об этом пожалел

Дайвер в Приморье решил потрогать осьминога и очень быстро об этом пожалел

Погружение в прибрежные воды Приморья едва не закончилось для дайвера серьезными проблемами. На дне залива мужчина приметил осьминога и решил с ним поиграть, но тот дал суровый отпор — всю ситуацию снял на видео напарник ныряльщика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Дебилизм  за  гранью разума.
Ответить
20 час.
Николай Кучков
Это по сути малыш осьминожек. Как можно было его допустить до рта!! Он просто испугался, если бы он вёл себя агрессивно, то пустил бы вход клюв. Он у него ракушки прокусывает, там мускулы с кулак. Вина самого дайвера...
Ответить
17 час.
наверх