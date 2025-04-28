Дайвер в Приморье решил потрогать осьминога и очень быстро об этом пожалел

Николай Кучков

Это по сути малыш осьминожек. Как можно было его допустить до рта!! Он просто испугался, если бы он вёл себя агрессивно, то пустил бы вход клюв. Он у него ракушки прокусывает, там мускулы с кулак. Вина самого дайвера...