Дайвер в Приморье решил потрогать осьминога и очень быстро об этом пожалел

Погружение в прибрежные воды Приморья едва не закончилось для дайвера серьезными проблемами. На дне залива мужчина приметил осьминога и решил с ним поиграть, но тот дал суровый отпор — всю ситуацию снял на видео напарник ныряльщика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии