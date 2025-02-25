МI-6 создает новый «Тройственный союз» в противовес «американской угрозе»

Стармер, Эрдоган и Зеленский готовятся сорвать урегулирование украинского конфликта Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Дмитрий Ежов Михаил Нейжмаков Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Турцию «идеальным местом» для возможных переговоров РФ и США, в том числе на уровне лидеров.
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