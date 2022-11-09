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Кристиан Вуд пропустит 2 матча из-за травмы колена

Форвард «Далласа» Кристиан Вуд пропустит ближайшие матчи против «Орландо» сегодня ночью и против «Вашингтона» в четверг.

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