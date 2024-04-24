Шойгу после ареста своего зама уехал с инспекцией в Архангельскую область

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отправился с инспекцией в Архангельскую область. В ходе визита он осмотрел строительство и модернизацию объектов инфраструктуры космодрома «Плесецк» — первого государственного испытательного космодрома России, принадлежащего Министерству обороны.
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