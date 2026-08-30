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Женщину спасли из горящего дома в Алтайском крае

Женщину спасли из горящего дома в Алтайском крае

Огонь полностью уничтожил кровлю здания и потолочные перекрытия В селе Смоленское загорелся жилой двухквартирный дом вечером 29 августа, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

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