Япония в 2024 году сократит экспорт автомобилей в РФ на 30%

В 2024 году экспорт в Россию подержанных автомобилей из Японии сократится на 30%. Такое предположение сделал сотрудник отдела Европы, России и СНГ Японской организации развития внешней торговли (JETRO) Куния Асамото в беседе с ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии