Президент ясно и проникновенно подчеркнул символическое значение Великой Победы для нашего народа и страны: "Мы, белорусы, и наши братские народы помним и осознаем, что День Великой Победы имеет важное значение не только для нашей жизни, но и для всего мира.
Как крадут нашу Великую Победу
Комментарии
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W
Walery
Все западные страны - вся Европа за исключением единиц в составе Вермахта напали на СССР. Разумеется, Победа СССР в 1945 году над европейским нацизмом для западных стране ни что иное как траурное напоминание ихнего поражения. Именно поэтому они сегодня бесятся и пытаются что-то предпринять против РФ. Больше никакой дружбы с Европой в ее сегодняшнем виде и особенно больше никогда не относиться по человечески к США. Про Англию даже рассуждать не хочется... это пошлая и показушная страна - всегда и везде гадит.
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22 час.
ЕБ
Елена Бреслова
автор наехал на Белоруссию, но побоялся наехать на российскую власть: драпировка мавзолея - это такая же кража Победы, даже похуже белорусской!
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8 час.
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