ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Афонин Андрей
    Надо прекратить практику выборов по спискам! И тогда бы этого семигина не было бы в ГД! А сейчас его надо гнать срано...Иск депутата к бо...
  • Eduard
    А чё вы нас терпите,валите в кишлаки свои!О праве на самооб...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Еще раз повторяю черножопый ишак баул и на родину в вонючий кишлак к рахмону махмону или мы начнем тебя мало мало пиз...О праве на самооб...

Как крадут нашу Великую Победу

Как крадут нашу Великую Победу

Президент ясно и проникновенно подчеркнул символическое значение Великой Победы для нашего народа и страны: "Мы, белорусы, и наши братские народы помним и осознаем, что День Великой Победы имеет важное значение не только для нашей жизни, но и для всего мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Все западные страны - вся Европа за исключением единиц в составе Вермахта напали на СССР.  Разумеется, Победа СССР в 1945 году над европейским нацизмом для западных стране ни что иное как траурное напоминание ихнего поражения.  Именно поэтому они сегодня бесятся и пытаются что-то предпринять против РФ.  Больше никакой дружбы с Европой в ее сегодняшнем виде и особенно больше никогда не относиться по человечески к США.  Про  Англию даже рассуждать не хочется... это пошлая и показушная страна - всегда и везде гадит.
Ответить
22 час.
ЕБ
Елена Бреслова
автор наехал на Белоруссию, но побоялся наехать на российскую власть: драпировка мавзолея - это такая же кража Победы, даже похуже белорусской!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх