Как крадут нашу Великую Победу

W

Walery

Все западные страны - вся Европа за исключением единиц в составе Вермахта напали на СССР. Разумеется, Победа СССР в 1945 году над европейским нацизмом для западных стране ни что иное как траурное напоминание ихнего поражения. Именно поэтому они сегодня бесятся и пытаются что-то предпринять против РФ. Больше никакой дружбы с Европой в ее сегодняшнем виде и особенно больше никогда не относиться по человечески к США. Про Англию даже рассуждать не хочется... это пошлая и показушная страна - всегда и везде гадит.