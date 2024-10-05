Суд арестовал подозреваемых после пожара в Хабаровском музыкальном театре

Суд в Хабаровске арестовал фигурантов уголовного дела о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и об организации незаконной миграции, возбужденного после пожара в Хабаровском музыкальном театре 3 октября.
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