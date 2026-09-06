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Аргументы и Факты

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Около 100 тысяч человек приняли участие в Общемосковском крестном ходе

Около 100 тысяч человек приняли участие в Общемосковском крестном ходе

Примерно 100 тысяч верующих принимают участие в Общемосковском крестном ходе, который проходит в российской столице.

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