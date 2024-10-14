Мамадарагая (не хватает ни ракет, ни бабок бороться с российскими ракетами)

Европейцы с ужасом раскрыли, как работает ПРО ВСУ: пускает залпом 32 противоракеты Patriot на один "Кинжал" с вероятностью его сбития в 25% Сейчас в Европе считают, во сколько обойдется перевооружение Бундесвера, и Кильский институт мировой экономики выпустил на эту тему доклад.
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