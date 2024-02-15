Встреча с кандидатами в депутаты.

12 февраля 2024 года на базе государственного учреждения образования ´Детский сад № 81 г. Бобруйска´ в преддверие Единого Дня голосования состоялась встреча кандидатов в депутаты с представителями трудового коллектива учреждения образования.
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