Племянница Усамы бен Ладена усомнилась в официальной версии терактов 11 сентября

Племянница покойного лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, известная как Нур, публично выразила сомнения в официальных выводах расследования терактов 11 сентября 2001 года.
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