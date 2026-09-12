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Регионы России

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Племянница Усамы бен Ладена усомнилась в официальной версии терактов 11 сентября

Племянница Усамы бен Ладена усомнилась в официальной версии терактов 11 сентября

Племянница покойного лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, известная как Нур, публично выразила сомнения в официальных выводах расследования терактов 11 сентября 2001 года.

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