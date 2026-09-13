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OpenAI перенесла IPO компании на фоне проблем с безопасностью ИИ

OpenAI перенесла IPO компании на фоне проблем с безопасностью ИИ

Американская компания OpenAI, занимающаяся разработками так называемого искусственного интеллекта (ИИ), отказалась от планов размещать свои акции на фондовой бирже (IPO) в 2026 году, сообщил гендиректор предприятия Сэм Альтман 12 сентября журналу Fortune.

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