OpenAI перенесла IPO компании на фоне проблем с безопасностью ИИ

Американская компания OpenAI, занимающаяся разработками так называемого искусственного интеллекта (ИИ), отказалась от планов размещать свои акции на фондовой бирже (IPO) в 2026 году, сообщил гендиректор предприятия Сэм Альтман 12 сентября журналу Fortune.