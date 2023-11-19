Материальная ответственность. Когда сотрудник обязан компенсировать работодателю ущерб

При повреждении или утрате имущества компании сотрудник обязан возместить работодателю ущерб. Деньги вычитаются из зарплаты, однако есть ряд ситуаций, когда такие удержания могут быть незаконными, рассказали эксперты Банки.
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