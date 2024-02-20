Илон Маск: Позиции Киева слабеют с каждым днём, мир надо было заключать год назад

Вооруженный конфликт на Украине необходимо немедленно остановить. С таким заявлением выступил американский предприниматель Илон Маск, который известен своей регулярной и достаточно резкой критикой вовлеченности США и Запада в целом в украинские события.
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