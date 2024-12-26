ЕАЭС подписал соглашение о единой системе транзита с другими странами

На заседании Высшего Евразийского экономического совета было подписано соглашение о создании единой системы таможенного транзита между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьими странами.
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