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Царьград

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МЧС России запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами

МЧС России запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами

В МЧС России дали рекомендации: что делать, если обнаружили беспилотник.Специалисты МЧС России запретили гражданам сбивать БПЛА подручными средствами и близко подходить к ним.

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